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НовостиОбщество9 августа 2023 13:53

В Нижнем Новгороде достроили корпус «Школы 800» на Автозаводе

Сейчас идёт подготовка документов на лицензирование нового адреса осуществления образовательной деятельности
Елизавета КОПЫЛОВА
В Нижнем Новгороде достроили корпус «Школы 800» на Автозаводе.

В Нижнем Новгороде достроили корпус «Школы 800» на Автозаводе.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Корпус «Школы 800» в Автозаводском районе достроили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила Инспекция Государственного строительного надзора Нижегородской области.

Корпус «Школы 800» в Автозаводском районе введен в эксплуатацию. Ранее стало известно, что строительство учебного корпуса «Школы 800» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершено. На данный момент идёт подготовка документов на лицензирование нового адреса осуществления образовательной деятельности.

Кроме того, в корпусе «Школы 800», который расположен в Сормовском районе, сейчас проводят программную проверку по завершению этапа строительства «Отделочные работы. Благоустройство территории. Итоговая проверка».

Застройщиком образовательного учреждения с корпусами в Сормовском и Автозаводском районах – является ООО «Первая концессионная компания «Просвещение».