В Нижнем Новгороде достроили корпус «Школы 800» на Автозаводе. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Корпус «Школы 800» в Автозаводском районе достроили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила Инспекция Государственного строительного надзора Нижегородской области.

Корпус «Школы 800» в Автозаводском районе введен в эксплуатацию. Ранее стало известно, что строительство учебного корпуса «Школы 800» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершено. На данный момент идёт подготовка документов на лицензирование нового адреса осуществления образовательной деятельности.

Кроме того, в корпусе «Школы 800», который расположен в Сормовском районе, сейчас проводят программную проверку по завершению этапа строительства «Отделочные работы. Благоустройство территории. Итоговая проверка».

Застройщиком образовательного учреждения с корпусами в Сормовском и Автозаводском районах – является ООО «Первая концессионная компания «Просвещение».