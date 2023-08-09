Глава города Дзержинска Иван Носков в четвертый раз навещает бойцов в зоне СВО

Глава города Дзержинска Иван Носков совместно с председателем регионального общественного Фонда «Поволжье» Дмитрием Лытовым отправился в очередную служебную командировку в зону проведения специальной военной операции. Для главы города это уже четвертая командировка в зону СВО c гуманитарным грузом как военнослужащим, так и жителям Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик.

В очередном гуманитарном грузе – продукты, средства личной гигиены, дизельные генераторы, ёмкости для воды, маскировочные сети, нательное белье, стройматериалы и холодильники. Кроме того, бойцам отправлены рисунки и письма дзержинских школьников.

«Еду в четвертый раз, вроде пора привыкнуть, но, если честно, волнуюсь. Не от страха, просто очень рад встрече с нашими парнями. Надеюсь всех встретить живыми и здоровыми. Многих знаю лично по именам, званиям, позывным. Уверен, что и в этот раз услышу много хорошего о них от отцов-командиров», – написал Иван Носков на своих страницах в социальных сетях и предложил подписчикам оставлять слова поддержки в комментариях, пообещав передать их военнослужащим.

В одну из поездок глава Дзержинска вручал бойцам медали «За отвагу», а перед новогодними праздниками приезжал с подарками и поздравлениями. Кроме того, он встречается с военнослужащими, прибывающими в Дзержинск в отпуск. Так, 29 июля Иван Носков вручил медаль «За отвагу» бойцу с позывным Финик, прибывшему в Дзержинск восстановливаться после ранения.

Напомним адреса пунктов сбора гуманитарной помощи в Дзержинске:

- гаражный бокс № 11 на территории двора администрации города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны пр-та Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00, тел. 8 (8313) 32-05-87);

- АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11а (будни с 10:00 до 16:00, тел. 8 (8313) 25-02-26);

- охранная организация «Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00, тел. 8 (8313) 28-02-18, 8 (951) 907-48-20);

- Местная национально-культурная автономия татар г. Дзержинска, пр-кт Ленина, 77 (приём по предварительному звонку по тел. 8 (910) 147-70-68);

- Команда ZOV, ул. Маяковского, 7, вход со двора (вт, пт с 14:00 до 18:00, тел. 8 (987) 746-73-04, 8 (902) 787-05-01);

- Команда ZOV, гостиница «Рейс», ул. Красноармейская, 25, рядом с Заревской объездной дорогой (пн, чт с 14:00 до 18:00, тел. 8 (987) 746-73-04, 8 (902) 787-05-01).

Сейчас по-прежнему необходимы продукты, средства гигиены и первой необходимости, нательное белье (новое), базовые медикаменты, батарейки, налобные фонари, туристические плитки, газовые баллоны и аккумуляторы.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска