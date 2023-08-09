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НовостиОбщество9 августа 2023 11:40

Движение трамваев №18 и №19 возобновится в Нижнем Новгороде с 10 августа

Их работа была изменена с 7 августа
Елизавета КОПЫЛОВА
Движение трамваев №18 и №19 возобновится в Нижнем Новгороде с 10 августа

Движение трамваев №18 и №19 возобновится в Нижнем Новгороде с 10 августа

Фото: Иван МАКЕЕВ

Трамвайные маршруты №18 и №19 возобновят движение в Нижнем Новгороде с 10 августа. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

Напомним, с 7 августа в работу трамвайных маршрутов №18 и №19 были внесены изменения. Движение трамвая 18 было изменено, а трамвай 19 вовсе прекратил работу. Это было связано с ремонтно-восстановительными работами, которые проводили в Советском районе. В связи с этим была перекрыта часть улицы Кузнечихинской и Норвежской.

Ранее стало известно, что четыре улицы перекроют в Канавинском районе Нижнего Новгорода из-за музыкального фестиваля.