Более 17 тысяч нижегородцев выберут губернатора в онлайн-формате в 2023 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более 17 тысяч нижегородцев будут голосовать на выборах губернатора в 2023 году дистанционно. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.

Как отмечается, жители подали заявление для голосования в онлайн-формате на портале «Госуслуги». В ведомстве добавили, что по числу поданных заявок Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов страны. Единый день голосования состоится 10 сентября. Подать заявку для участия в дистанционном электронном голосовании можно до 23:59 4 сентября. Проголосовать в формате онлайн можно на выборах депутатов Госдумы, глав субъектов федерации, региональных парламентов, органов местного самоуправления.

На портале «Госуслуги» нижегородцам доступен сервис «Мобильный избиратель».

- Он позволяет голосовать не по месту прописки, но в пределах избирательного округа. С помощью сервиса можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также в региональных кампаниях», – рассказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Напомним, выборы губернатора Нижегородской области продлятся три дня с 8 по 10 сентября.