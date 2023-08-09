Мэр Носков отправит подрядчика в черный список после ремонта школы в Дзержинске. Фото: телеграм-канал Ивана Носкова.

Мэр Дзержинска Иван Носков добавит в черный список подрядчика, который недобросовестно выполняет работы в школе №13. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в сложившиеся ситуации виноват не только подрядчик, но и директор школы, которая безответственно отнеслась к планированию работ и контролю. Прежде всего, в проекте ремонта столовой и пищеблока не предусмотрели замену окон и инженерных коммуникаций. Кроме того, за три недели подрядчик выполнил только 10% от запланированных работ. Теперь за рабочими будут тщательно следить, а после выполнения контракта подрядчика добавят в черный список.

- Пока дал время руководству школы и подрядчику исправить ошибки. Им вызвались помочь депутаты городской Думы, среди которых есть опытные строители. Депутаты даже готовы профинансировать те работы, которые не были включены в проект, - добавил Иван Носков.

Более того, он предупредил, если ошибки не будут исправлены, придется переходить к более серьезным мерам воздействия.