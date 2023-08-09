Кондитерская фабрика загорелась в Кстове 9 августа Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ранним утром 9 августа загорелась кондитерская фабрика в городе Кстово Нижегородской области. К счастью, пожар удалось быстро потушить. Обошлось без жертв и без пострадавших.

- Сообщение о пожаре на промышленном предприятии на улице Ступишина в Кстове поступило в 8:20 9 августа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что из-под кровли здания идет дым. Из здания самостоятельно эвакуировались 168 человек. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, источником пожара стал огонь в вентиляционном коробе. К 9:30 пожар удалось локализовать на площади 50 квадратных метров.

- В настоящее время проводится разборка конструкций с целью полной ликвидации пожара, - рассказали спасатели. - К тушению были привлечены 42 человека и 10 единиц техники.