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НовостиОбщество8 августа 2023 16:46

Глеб Никитин проведет встречу с нижегородскими предпринимателями 15 августа

На встречу придут около 400 человек
Елизавета КОПЫЛОВА
Глеб Никитин проведет встречу с нижегородскими предпринимателями 15 августа

Глеб Никитин проведет встречу с нижегородскими предпринимателями 15 августа

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретится с нижегородскими предпринимателями 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, встреча проводится ежегодно и называется «Вопросы бизнеса: открытый диалог». Глава региона расскажет об экономической ситуации, а также действиях правительства региона, которые они предпринимают для выстраивания бизнеса. Кроме того, он поделится перспективами развития Нижегородской области.

В мероприятии примут участие около 400 представителей промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, деловых объединений, органов власти, муниципальных образований, институтов развития.