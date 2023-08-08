Глеб Никитин проведет встречу с нижегородскими предпринимателями 15 августа Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретится с нижегородскими предпринимателями 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, встреча проводится ежегодно и называется «Вопросы бизнеса: открытый диалог». Глава региона расскажет об экономической ситуации, а также действиях правительства региона, которые они предпринимают для выстраивания бизнеса. Кроме того, он поделится перспективами развития Нижегородской области.

В мероприятии примут участие около 400 представителей промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, деловых объединений, органов власти, муниципальных образований, институтов развития.