Глеб Никитин примет жесткие меры к регоператору из-за невывоза мусора Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин будет жестко реагировать на невывоз мусора в регионе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Как отмечается, проблема касается всех районов области, но в большей части - севера области, территории обслуживания регоператора "Экостандарт".

В мае с членами правительства и главами муниципальных округов Глеб Никитин обсуждал наиболее частые вопросы, которые задают местные жители в социальных сетях и на платформе Госуслуги. Проблема с вывозом мусора остается одной из самых популярных.

- Хочу заверить жителей: план максимально жёсткого реагирования реализуется. Возмутительное отношение регионального оператора к своей работе, за которую жители исправно платят, не останется без реакции. Мы уже запустили необходимые процедуры, - добавил губернатор.

Кроме того, он предупредил и других регоператоров. Если фирмы не будут добросовестно выполнять обязательства перед жителями, такая реакция последует и к ним.