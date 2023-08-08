Главную сцену на площади Минина начали монтировать ко Дню города. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

На площади Минина и Пожарского монтируют главную сцену ко Дню города, который состоится 19 августа. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Уникальный сценический конструктив будут собирать в течение недели. К середине следующей недели соберут основную конструкцию, а после начнется монтаж дополнительного оборудования.

- День города – праздник, который очень любят нижегородцы и всегда активно посещают площадки, которые мы организуем. Традиционно на площади Минина и Пожарского мы ждём больше всего гостей, и наша задача – сделать так, чтобы нижегородцам и гостям города было отлично видно шоу со всех концов большого пространства, - отметила директор департамента культуры Светлана Гуляева.

Кроме того, для зрителей будут вести трансляцию на большом экране сцены, дублирующий экран будет работать и у Дмитриевской башни. В центре площади смонтируют куб, на четырех сторонах которого также можно будет видеть происходящее на сцене.