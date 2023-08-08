Более 75% жилого фонда Дзержинска готово к новому отопительному сезону

В Дзержинске в завершающую стадию входит процесс подготовки многоквартирных жилых домов и учреждений социальной сферы к отопительному сезону 2023-2024 годов. На сегодняшний день более 75% жилого фонда города прошли промывку и гидравлические испытания внутридомовых систем отопления.

«Сроки, предусмотренные графиком подготовки к очередному отопительному сезону, пока выдерживаются и должны быть соблюдены строго, – отметил директор департамента ЖКХ администрации города Дзержинска Александр Платонов. – Помимо текущих работ в рамках подготовки всех объектов соцсферы к зиме, в этом году проводится серьезный ремонт систем отопления в детском саду № 130. Также капитально отремонтированы системы отопления в трех школах: № 20, № 37 и № 39. Управляющим компаниям и обслуживающим многоквартирные дома организациям необходимо не только обратить внимание на необходимость фактической подготовки домов, но и не затягивать с оформлением паспортов готовности. Только после сдачи правильно оформленного паспорта дом считается готовым к отопительному сезону».

Как доложил директор МБУ «Прометей» Федор Чучелин, готовность объектов соцсферы к работе в отопительный период составляет более 87%, завершить работы планируется к середине августа. Уже готовы к зиме 32 школы из 35 и 59 детских садов из 71. Кроме того, МБУ «Прометей» к началу сентября завершит опрессовку обслуживаемых многоквартирных домов, к сегодняшнему дню опрессовку прошли 18 из них.

«По состоянию на начало августа в Дзержинске к эксплуатации в отопительный период подготовлено 985 многоквартирных домов, но только по 438 из них на сегодняшний день надлежащим образом оформлены и подписаны паспорта готовности МКД, – пояснил начальник Дзержинского отдела ГЖИ Алексей Заика. – Госжилинспекция продолжает выборочные проверки подготовленных домов и подписанных паспортов готовности. По итогам проверок уже выписано 5 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований со сроком исправления недостатков».

Как отметил Алексей Заика, в случае несвоевременной подготовки дома к зиме управляющие организации могут быть оштрафованы на суммы от 50 до 250 тысяч рублей по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях должны быть оформлены в срок до 15 сентября.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска