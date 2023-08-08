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НовостиОбщество8 августа 2023 14:33

Детсад могут построить вместо гаражей в Нижнем Новгороде

Учреждение для дошкольников планируют построить на 140 мест
Елизавета КОПЫЛОВА
Детсад могут построить вместо гаражей в Нижнем Новгороде

Детсад могут построить вместо гаражей в Нижнем Новгороде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский сад на 140 мест могут построить по улице Ванеева, 40А в Нижнем Новгороде. Соответствующая документация опубликована на сайте регионального минграда.

Как отмечается, вопрос о целесообразности внесения корректировок в ПЗЗ был повторно рассмотрен 26 июня. Поучаствовал в заседании и застройщик – компания «Подкова», он владеет этим участком. Здесь застройщик намерен построить 18-этажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения.

Ранее этот вопрос поднимали в феврале. Согласно плану, гаражи должны были снести, а на их месте построить детсад на 140 человек. Однако владельцы гаражных построек не согласны с таким решением.

На заседании было принято решение скорректировать генеральный план и правила землепользования и застройки города. Такое решение поддержали 13 человек.