Телефонные мошенники пытаются сделать нижегородцев диверсантами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Телефонные мошенники похищают у нижегородцев не только деньги, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, сотрудники МВД отмечают резкий рост телефонных мошенников с Украины, которые применяют новую тактику. Аферисты начинают звонок по старой схеме – они звонят и сообщают о подозрительных переводах с банковских счетов, о попытках взять от их имени кредит или предлагают помочь правоохранительным органам остановить преступников. Однако после хищения денег, преступники не останавливаются.

В течение последней недели аферисты используют прием, где требуют совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Большинство жертв преступников становятся пожилые люди.

- Имеет место практика прямого обращения к жителям нашей страны с предложением совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение, - добавили в сообщении.

ГУ МВД России по Нижегородской области призывает жителей очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия.