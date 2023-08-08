Почти семь тысяч детских противогазов закупит Нижегородская область Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижегородская область закупит почти семь тысяч детских противогазов. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Как отмечается, детские противогазы на 50 млн рублей поставит пермская компания «Сорбент». Она единственная была заявлена в конкурсе на поставщика.

Деньги на средства защиты органов дыхания, глаз и кожи лица дошкольников и школьников от отравляющих веществ вероятного противника выделят из бюджета региона на 2023 год. Противогазы поставят на склады управления ГОЧС до 1 декабря.