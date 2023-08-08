В Нижнем Новгороде 4-летний мальчик поранился на детской горке

Из игрового элемента торчали куски проволоки. Фото: "Нижний Новгород Без цензуры".

4-летний мальчик поранился, играя на детской площадке в парке имени Пушкина, расположенном в Нижнем Новгороде. Пост от имени мамы мальчика распространило сразу несколько городских Телеграм-каналов. Согласно опубликованным сообщениям состояние многих игровых элементов в парке вызывает у женщины сомнения.

- Есть вопросы по многим малым архитектурным формам, но на горке с паутинной лестницей — особенно! Острая проволока торчит повсюду. Сегодня мой ребёнок повредил ногу до крови, - цитирует нижегородку «Нижний Новгород Без цензуры».

По ее словам, все могло быть намного хуже, если бы кусок проволоки задел жизненно важную артерию.

В администрации Советского района корреспонденту «КП-Нижний Новгород» сообщили, что опасный игровой элемент уже убрали из парка.

- Подрядная организация, обслуживающая парк, демонтировала поврежденную часть конструкции. Также будет проведено дополнительное обследование всех элементов детской площадки с целью выявления недостатков и последующего их устранения, - говорится в сообщении.

Напомним, пару лет назад 5-летняя девочка получила серьезную травму пальца, катаясь на горке в нижегородском парке «Швейцария».

Виновного в этой истории уже нашли, а опасную горку убрали из парка.