18-местный автобус передала Нижегородская область драмтеатру в Мариуполе. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Нижегородская область передала 18-местный автобус драматическому театру в Мариуполе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Как отмечается, новый транспорт поможет артистам ездить с гастролями в другие населённые пункты, а также в регионы России.

- Обязательно ждём в гости в Нижегородскую область коллектив Мариупольского республиканского академического ордена "Знак Почета" русского драматического театра! – добавил Глеб Никитин.