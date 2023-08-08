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НовостиОбщество8 августа 2023 9:01

18-местный автобус передала Нижегородская область драмтеатру в Мариуполе

Теперь артисты смогут проводить выездные выступления
Елизавета КОПЫЛОВА
18-местный автобус передала Нижегородская область драмтеатру в Мариуполе. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

18-местный автобус передала Нижегородская область драмтеатру в Мариуполе. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Нижегородская область передала 18-местный автобус драматическому театру в Мариуполе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Как отмечается, новый транспорт поможет артистам ездить с гастролями в другие населённые пункты, а также в регионы России.

- Обязательно ждём в гости в Нижегородскую область коллектив Мариупольского республиканского академического ордена "Знак Почета" русского драматического театра! – добавил Глеб Никитин.