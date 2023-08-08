Минстрой высказался о ситуации с открытием гостиницы экс-мэра Нижнего Новгорода Фото: Яндекс.Карты

Нижегородский Минстрой объяснил причину отказа в разрешении на строительство гостиницы экс-мэру Нижнего Новгорода. Об этом «Комсомолке» сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что депутат Юрий Лебедев добивается открытия гостиницы в Нижнем Новгороде через суд. Разрешение о строительстве гостиницы по адресу улица Кожевенная, 3 (лит А) действовало до 2018 года. Однако ввести объект в эксплуатацию не удалось, а продлить разрешение в ведомстве отказались.

В Минстрое ответили, что Юрий Лебедев подал заявление о продлении 29 октября 2018 года. Однако ему отказали из-за нарушения требования Градостроительного кодекса РФ. Заявитель подал документы на продление разрешения позднее, чем за 10 рабочих дней до истечения предыдущего.

Больше заявлений от Юрий Лебедева не поступало.