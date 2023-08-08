«Тесла» улетела в кусты на дороге под Нижним Новгородом

"Тесла" упала в кусты под Нижним Новгородом. Фото: "Нижний Новгород Без цензуры".

Электромобиль «Тесла» упал в кювет на нижегородской автодороге, сообщают очевидцы. Авария произошла утром 8 августа на повороте с Гавриловского шоссе на Южный обход Нижнего Новгорода.

- Тесла улетела в кусты на дороге к Гавриловке. Вроде все живы, - написал анонимный автор в сообществе «Нижний Новгород Без цензуры».

К слову, электрокары премиального ценового сегмента на нижегородских дорогах — не такое уж частое явление, а ДТП с их участием происходят еще реже.

В настоящее время выясняются обстоятельства этой аварии.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде таксист устроил смертельное ДТП. В результате пассажирка его автомобиля погибла, а еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.