«Нижновэнерго» за ЗОЖ!

29 июля в Нижнем Новгороде состоялся масштабный ночной забег, в котором приняли участие 47 сотрудников «Нижновэнерго». Наши сотрудники ведут активный образ жизни: успевают не только круглосуточно обеспечивать жителей надёжным, качественным электроснабжением, но и участвовать в крупных массовых культурных и спортивных мероприятиях.

29 июля в ночном забеге «Столица закатов» приняло участие более 30 корпоративных команд, среди которых и команда филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго».

Ребята бежали на выбор дистанции 2, 5 или 10 км. Маршрут был построен по Нижне-Волжской набережной, откуда открываются самые лучшие виды на вечерний Нижний. На протяжении всей трассы спортсменов поддерживали волонтёры, заряжая позитивом, а отличное настроение задавало музыкальное сопровождение.

В рамках данного мероприятия один из партнеров забега в честь юбилея своей компании устроил соревнование. Задача – собрать команду от 5 человек и пробежать 180 км с 18 по 28 июля.

Победитель был определён случайным образом среди тех, кто выполнил все условия. Им стала команда «Нижновэнерго» «Три + два» в составе Киры Корниловой (капитан), Светланы Мурзиной, Константина Щербакова, Максима Щербакова и Максима Юнисова.

«Мы уделяем большое внимание блоку корпоративного спорта. Бег помогает тренировать выносливость, это качество очень важно для каждого человека. Также хочу отметить, что подобные мероприятия – отличный инструмент для сплочения коллектива», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Фёдоров.

Поздравляем команду «Три + два», благодарим всех сотрудников за участие в спортивном мероприятии и желаем покорить новые дистанции в следующих забегах!