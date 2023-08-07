Субсидии на модернизацию здравоохранения уменьшили Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородской области сократили размер субсидий на модернизацию здравоохранения. Об этом сообщают «Ведомости».

Правительство России снизило субсидии для 61 региона. Но объем выделенных средств Нижегородской области сократился больше, чем у других субъектов.

Так, размер финансовой помощи региону снизился на 230 миллионов рублей и составил 2,5 миллиарда рублей.

По словам директора Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергея Шишкина, перераспределение субсидий произошло по причине неполного выполнения субъектами планов по освоению средств.

Напомним, Владимир Путин поддержал инициативу Глеба Никитина о возрождении скоростного флота на Волге.

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