Субсидии на модернизацию здравоохранения уменьшили Нижегородской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Нижегородской области сократили размер субсидий на модернизацию здравоохранения. Об этом сообщают «Ведомости».
Правительство России снизило субсидии для 61 региона. Но объем выделенных средств Нижегородской области сократился больше, чем у других субъектов.
Так, размер финансовой помощи региону снизился на 230 миллионов рублей и составил 2,5 миллиарда рублей.
По словам директора Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергея Шишкина, перераспределение субсидий произошло по причине неполного выполнения субъектами планов по освоению средств.
Напомним, Владимир Путин поддержал инициативу Глеба Никитина о возрождении скоростного флота на Волге.
По итогам июньского совещания о вопросах развития речного судоходства президент поручил разработать маршрут пассажирских перевозок по внутренним водным путям совместно с заинтересованными регионами.
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