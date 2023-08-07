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НовостиОбщество7 августа 2023 17:47

Субсидии на модернизацию здравоохранения уменьшили Нижегородской области

Размер субсидий снизился на 230 млн рублей
Павел МАЙОРОВ
Субсидии на модернизацию здравоохранения уменьшили Нижегородской области.

Субсидии на модернизацию здравоохранения уменьшили Нижегородской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородской области сократили размер субсидий на модернизацию здравоохранения. Об этом сообщают «Ведомости».

Правительство России снизило субсидии для 61 региона. Но объем выделенных средств Нижегородской области сократился больше, чем у других субъектов.

Так, размер финансовой помощи региону снизился на 230 миллионов рублей и составил 2,5 миллиарда рублей.

По словам директора Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергея Шишкина, перераспределение субсидий произошло по причине неполного выполнения субъектами планов по освоению средств.

Напомним, Владимир Путин поддержал инициативу Глеба Никитина о возрождении скоростного флота на Волге.

По итогам июньского совещания о вопросах развития речного судоходства президент поручил разработать маршрут пассажирских перевозок по внутренним водным путям совместно с заинтересованными регионами.

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