Два мальчика утонули на реке Ветлуга в Нижегородской области 7 августа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагедия на воде произошла в Варнавинском районе Нижегородской области. На реке Ветлуга утонули два мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

7 августа в 18.35 в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение от очевидца о том, что на реке Ветлуга в селе Макарий Варнавинского района утонули два ребенка – мальчики 15 и 12 лет.

На данный момент на месте работают следователи. Они готовят заявку на проведение поисков водолазами.

– Уважаемые взрослые, не упускайте из виду своих детей, интересуетесь, где и как они проводят свой досуг, – напоминают представители регионального управления МЧС.

Напомним, за два дня, 5 и 6 августа, в Нижегородской области было зарегистрировано 8 происшествий на воде. В результате погибли 5 нижегородцев, среди которых один ребенок. Удалось спасти одного тонущего человека. О том, что случилось с еще тремя нижегородцами и где они находятся, пока неизвестно.

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