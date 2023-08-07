Стала известна причина появления зеленой пленки на озере Нестиар

Озеро Нестиар. Фото: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

Жители села Нестиары 4 августа обнаружили на местном озере пятна серо-зеленого цвета. О том, что же стало причиной пленки на озере Нестиар, «Комсомолке» сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Напомним, озеро Нестиар в Воскресенском районе Нижегородской области всегда славилось своими природными красотами. Голубая гладь воды, живописные берега, редкие краснокнижные растения – все это словно магнитом притягивало многочисленных туристов со всей области. Все изменилось буквально за один день.

– Вечером 4 августа я пошла купаться на озеро и обомлела: весь берег и вода покрыты пленкой, воняет канализацией, – вспоминает местная жительница Ольга Большакова.

После вызова местных жителей к озеру прибыли полицейские. Они установили, что в воде присутствовали водоросли. Все материалы полицейские передали в министерство экологии для дальнейшего рассмотрения.

Специалисты минэкологии выехали на место 7 августа.

– На момент проведения проверки вода в озере визуально чистая с незначительным присутствием сине-зеленой водоросли, что характерно для непроточных водоемов в жаркое время года. Анализ воды проведет Роспотребнадзор, – отмечают в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен