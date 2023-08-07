Губернатор Нижегородской области может отправиться в зону СВО в конце августа. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин может отправиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в областном правительстве.
По информации источника, Глеб Никитин планирует встретиться с нижегородскими военнослужащими в конце августа.
Напомним, в августе также хотят открыть нижегородский учебный центр подготовки бойцов «Сталь».
Ранее мы сообщали, что три именных танковых подразделения для участия в СВО начали формировать в Нижегородской области. Батальоны будут носить имена генерала Ивана Ивлиева, писателя Максима Горького и преподобного Серафима Саровского.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!