Губернатор Нижегородской области может отправиться в зону СВО в конце августа. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин может отправиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в областном правительстве.

По информации источника, Глеб Никитин планирует встретиться с нижегородскими военнослужащими в конце августа.

Напомним, в августе также хотят открыть нижегородский учебный центр подготовки бойцов «Сталь».

Ранее мы сообщали, что три именных танковых подразделения для участия в СВО начали формировать в Нижегородской области. Батальоны будут носить имена генерала Ивана Ивлиева, писателя Максима Горького и преподобного Серафима Саровского.

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