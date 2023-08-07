Мама мальчика, покусанного ротвейлером, написала заявление в полицию

Отдел полиции. Фото: Тимур ХАНОВ.

Мама 11-летнего мальчика, которого покусал ротвейлером в поселке под Нижним Новгородом, написала заявление в полицию. Обращение поступило 2 августа в 20:16. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе администрации Богородского муниципального округа.

– Материалы проверки находятся в производстве, – сообщили в ведомстве.

Напомним, что в деревне Бурцево ротвейлер без намордника, поводка и хозяина поблизости по неизвестной причине накинулся на гуляющих детей. В немилость агрессивного пса попал 3-летний малыш, но мальчик постарше смог прикрыть ребёнка собой, оттолкнув его в сторону. Как итог, ротвейлер вцепился клыками в 11-летнего мальчишку. Пострадавшего ребёнка с рваными ранами живота и обеих рук пришлось госпитализировать.

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