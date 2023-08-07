Полив дорог и растений усилили в Нижнем Новгороде из-за жары. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде усилили полив дорог, растений и деревьев из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Автопоезда ведут пролив магистралей, чтобы асфальт дорог не деформировался из-за высокой температуры и воздействия солнца.

– Также такая работа позволяет освежить городской воздух, чтобы жители чувствовали себя комфортнее, – отмечают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

Кроме того, по данным департамента благоустройства, подрядчики утром и вечером поливают газоны, цветники, кустарники и деревья. Это необходимо, чтобы уберечь растения от солнечных ожогов.

Напомним, начало рабочей недели в Нижнем Новгороде выдалось знойным. 7 августа днем столбики термометров показывали до +30 градусов, а ощущалось как все +40. На улицах в такую погоду не очень людно. Площадь Лядова, через которую проходят популярные туристические маршруты, в этот раз почти пустая. Очевидно, многие решили отсидеться где-нибудь в прохладном помещении с кондиционером.