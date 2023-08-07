В тройку лучших специалистов России вошла эколог АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Ирина Черняева, начальник отдела экологической безопасности АО «Транснефть-Верхняя Волга», стала третьей в номинации «За лучший результат среди организаций в области транспортирования по трубопроводам нефти и нефтепродуктов». Всего в III Всероссийском конкурсе «Лучший специалист по экологической безопасности России – 2023» приняли участие 145 профильных специалистов со всей страны.

«Во Всероссийском конкурсе участвовала впервые. Участникам нужно было ответить на полсотни вопросов по экологической безопасности, причем время было ограничено. Организаторы подготовили интересные и достаточно сложные задания. Достойный результат по итогам конкурса - заслуга не только моя, но и всего коллектива нашего подразделения, которому постоянно приходится решать не менее важные задачи на практике», - отметила Ирина Черняева.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» ведет ежедневный мониторинг состояния сточных, природных, питьевых вод и воздуха, чтобы контролировать безопасность для окружающей среды производственных объектов и трубопроводов на территории 14 регионов России. Благодаря реализованному комплексу мероприятий, включающему реконструкцию и строительство очистных сооружений, сточные воды на объектах предприятия очищаются до уровня, который позволяет сбрасывать их в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Компания регулярно реализует проекты в сфере природы и экологии, в том числе, благотворительные, оказывая поддержку ФГБУ «Национальный парк «Мещера» во Владимирской области и государственному природному заповеднику Большая Кокшага в Республике Марий Эл. В частности, в Муромском заказнике во Владимирской области компания содействует восстановлению популяции зубров. С 2014 года поголовье уникальных животных выросло почти втрое.

Справочно:

Организаторы конкурса «Лучший специалист по экологической безопасности России – 2023» - Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы, Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского, Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на производстве при содействии Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и Всероссийского общества охраны природы.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»