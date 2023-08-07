«Столица закатов» пройдет в Нижнем Новгороде с 11 по 13 августа. Фото: АНО «Центр 800»

Фестиваль «Столица закатов» пройдет в Нижнем Новгороде с 11 по 13 августа. Жителей города ожидает яркая программа: гастро-фестиваль, большая тусовка и выступление Егора Сесарева. Об этом сообщают организаторы в группе ВКонтакте.

В пятницу, в рамках «Соло на закате», на набережной Федоровского в 18.45 состоится концерт саксофониста Виктора Поспелова.

12 августа с 12.00 до 22.00 на улице Рождественской пройдет гастрономический фестиваль. Большая тусовка «Salut! Искра» планируется в сквере Свердлова с 13.00 до 22.00. Там же в 21.00 начнется концерт Егора Сесарева.

В 18.00 на набережной Федоровского с акустическими каверами выступят Анастасия Кирсанова и Алексей Ширяев. Анастасия Tess споет на Стрелке в 18.45. Paws появится на Нижневолжской набережной в 19.30.

13 августа в рамках «Соло на закате» на Стрелке в 18.00 выступит Гагик Геворгян, а на набережной Федоровского в 19.30 – Дарья Куликова, Валентина Лимонова и Любовь Лысенко. Также на Нижневолжской набережной с 19.00 до 21.00 пройдет танцевальный опен-эйр.

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