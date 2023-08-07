Иван Носков: «В первую очередь, нам важно качество»

В Дзержинске школы и детские сады готовятся к началу нового учебного года и завершают основные ремонтные работы, запланированные на лето. В рамках рабочего выезда их проверил глава города Дзержинска Иван Носков. Совместно с депутатами городской Думы он посетил две школы на улице Петрищева – №№ 13 и 71 – и детский сад № 28 на улице Попова.

«В этом году на ремонты в учреждениях образования выделили более 170 миллионов рублей. Сумма растет с каждым годом – усиливается и контроль за работой подрядчиков. Призываю всех работать на совесть: помните, что это для наших детей и, в первую очередь, нам важно качество. Уверен, если в ближайшие дни ситуация не изменится, будем вносить подрядчиков в «черный список» и отстранять от работы на территории нашего округа. Руководителей в очередной раз прошу планировать ремонты комплексно», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков и отметил, что ремонт в школе № 13 обязательно проверит повторно.

В школе № 13 этим летом ремонтируют помещение пищеблока и обеденного зала, санузла, спортивного зала и раздевалок; также в школе будет осуществлен частичный ремонт поврежденного парапета. Иван Носков поручил директору школы составить сметы на замену старых оконных блоков и системы отопления в обновленном обеденном зале и на ремонт малого спортзала.

«Наш депутатский корпус взял под особый контроль ремонт в школе № 13. Поработаем с подрядчиком, чтобы скорость была увеличена, как и число работников. Подчеркну, что это никоим образом не должно повлиять на качество. Будем тщательно отслеживать это. До начала учебного года остаётся немного. Совместно с администрацией города будем работать над тем, чтобы наши дети были довольны обновлением школы», – сказал депутат Думы города Дзержинска Роман Шилов.

Помещения, в которых необходим ремонт в ближайшие несколько лет, – спортивный зал, пищеблок, столовую и актовый зал – главе города показала также директор школы № 71 Надежда Царева. В этом же году за счет городского бюджета (1,6 млн рублей) там заменили плитку в коридоре на первом этаже и ремонтируют центральное крыльцо. Всего в школе учится более 500 детей, а в следующем году ей исполнится 55 лет.

В 2023 году на ремонтную кампанию в учреждениях образования, культуры и спорта в Дзержинске выделено более 200 миллионов рублей

Также Иван Носков посетил детский сад № 28, где на 80% выполнен ремонт пищеблока. Ремонт без замены оборудования идет за счет местного бюджета (1,4 млн рублей) и по условиям контракта должен быть полностью завершен к середине августа. Как доложила главе города заведующая детским садом Елена Кислякова, все работы подрядчик выполняет ответственно и в срок. Также до начала сентября в пяти группах за счет городского бюджета и при поддержке депутатов городской Думы и регионального Законодательного Собрания будут заменены оконные блоки.

Напомним, всего в 2023 году на ремонтную кампанию в учреждениях образования, культуры и спорта в Дзержинске выделено более 200 млн рублей, в том числе 23 млн – на ремонт театра драмы по национальному проекту «Культура». Среди самых крупных работ в других учреждениях – ремонты кровель, пищеблоков, спортивных и обеденных залов, благоустройство территорий и замена инженерных систем.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска