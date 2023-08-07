Доследственную проверку начали после гибели подростка в озере Нижнего Новгорода

В Приокском районе города Нижнего Новгорода следователи СК проводят проверку по факту гибели подростка в водоеме. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Приокском районе Нижнего Новгорода утонул 15-летний подросток. Следователи проводят доследственную проверку и устанавливают подробности трагедии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Предварительно установлено, что вчера днем, 6 августа, подросток находился в компании со сверстниками. Вместе они проводили время на озере Власова яма со стороны Кудьминской промышленной зоны. Ребята купались и ныряли, а когда вернулись на берег, то недосчитались одного друга. Позже тело мальчика из водоема достали родственники.

– При его осмотре следователи СК не обнаружили следов криминального характера. Назначена судебно-медицинская экспертиза, – рассказали в ведомстве. – Погибший подросток находился без сопровождения взрослых.

Напомним, что выходные в Нижегородской области выдались очень жаркими. Граждане спасались, купаясь в водоемах. Но для некоторых это закончилось трагедий. Только за два дня, 5 и 6 августа в Нижегородской области было зарегистрировано 8 происшествий на воде.