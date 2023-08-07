16-летнюю девушку ударило током на железной дороге во время фотосессии под Нижним Новгородом. ФОТО: МСУТ СКР.

В Нижегородской области подростки устроили фотосессию прямо на железнодорожных путях. Все это привело к трагедии – 16-летнюю девушку ударило током. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

- Днем 6 августа на железнодорожной станции «Толоконцево» ударило током 16-летнюю девушку, - рассказали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. – С травмами она была доставлена в больницу. Сейчас врачи оказывают ей срочную медицинскую помощь.

По данным следствия, подростки устроили фотосессию прямо на железнодорожных путях. В связи с инцидентом уже начата доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». В ходе расследования предстоит выяснить, как девушка туда попала.