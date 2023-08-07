Пять человек утонули в Нижегородской области за выходные. Фото: Влад Комяков

Выходные в Нижегородской области выдались очень жаркими. Граждане спасались, купаясь в водоемах. Но для некоторых это закончилось трагедий. Только за два дня, 5 и 6 августа в Нижегородской области было зарегистрировано 8 происшествий на воде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В результате 8 происшествий погибли 5 нижегородцев, среди которых один ребенок. Удалось спасти одного тонущего человека. О том, что случилось с еще тремя нижегородцами и где они находятся, пока неизвестно.

Напомним, с начала купального сезона по 1 августа утонули 39 нижегородцев.

Отметим, жаркая и солнечная погода продержится в Нижегородской области и на этой неделе. Столбики термометра покажут до +32 градусов днем, в ночные часы тоже будет тепло.

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