Проезд по участкам трассы М-12 от Москвы до Арзамаса обойдется в 2 821 рубль. Фото: группа госкомпании «Автодор» во ВКонтакте

Тарифы на проезд по новым участкам трассы М-12 от Москвы до Арзамаса начнут действовать в сентябре, когда откроется движение по этим 308 километрам. Об этом сообщает госкомпания «Автодор», утвердившая тарифы.

Поездка на легковом автомобиле от Москвы до Арзамаса обойдется водителю в 2821 рубль.

Из Москвы во Владимир можно будет добраться за 1399 рублей, от Владимира до Арзамаса – за 1422 рубля. Объехать Балашиху на легковом автомобиле обойдется в 130 рублей, проезд от Москвы до ЦКАД будет стоить 389 рублей, от Москвы до Орехово-Зуево – 585 рублей.

На М-12 будет действовать программа лояльности. С транспондером T-pass водители смогут экономить до 15 процентов от стоимости проезда.

– Средства от проезда по платным участкам идут на возврат внебюджетного финансирования, вложенного в развитие скоростной сети дорог, а также ее содержание, ремонт и капитальный ремонт, – отмечают представители ГК «Автодор».

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