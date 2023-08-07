Бастрыкин потребовал арестовать мужчин, избивших нижегородских подростков. Фото: СУ СК России

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил обжаловать отказ в аресте мужчин, избивших подростков в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Напомним, жуткая история произошла на главной пешеходной улице Большой Покровской 1 августа. Толпа мужчин набросилась на двух 18-летних подростков и принялась избивать. К счастью, нападавших успели остановить прохожие.

После нападения на подростков следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц».

По решению нижегородского суда следствию было отказано в аресте троих подозреваемых в избиении подростков. Председатель СК России обратил на это внимание и поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину обжаловать это решения в вышестоящем суде.

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