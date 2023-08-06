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НовостиПроисшествия6 августа 2023 18:20

Балкон загорелся на 12 этаже многоквартирного дома в Нижнем Новгороде

В пожаре на улице Карла Маркса никто не пострадал
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Балкон загорелся на 12 этаже многоквартирного дома в Нижнем Новгороде.

Балкон загорелся на 12 этаже многоквартирного дома в Нижнем Новгороде.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде загорелся балкон на 12 этаже многоквартирного дома. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар случился в доме по улице Карла Маркса. Как выяснилось позже, загорелись вещи на балконе.

– Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Площадь – три квадратных метра, – отмечают в региональном управлении МЧС.

Пожар случился в доме по улице Карла Маркса.

Пожар случился в доме по улице Карла Маркса.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Из дома самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, в том числе трое детей. При пожаре никто не пострадал.

На данный момент, причину случившегося выясняют полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородцы в очередной раз продемонстрировали то, с какой любовью и ответственностью они относятся к братьям нашим меньшим. Не просто кота, но члена семьи - трехлетнего Часика спасли из полыхавшего жилого дома. Пушистый выглядел очень плохо, поэтому его оперативно доставили в ветклинику и принялись оказывать всю необходимую помощь.

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