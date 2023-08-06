Три человека пострадали: «КамАЗ» и «Рено» столкнулись в Нижегородской области

Женщина и двое детей пострадали в ДТП с «КамАЗом» в Дивеево. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Женщина и двое детей пострадали в ДТП с участием легковушки и «КамАЗа» в селе Дивеево Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла 6 августа на улице Арзамасской у дома №75. 35-летний водитель автомобиля «Рено Логан» столкнулся с «КамАЗом», за рулем которого был 58-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки – 32-летняя женщина и двое детей, девяти и четырех лет. Пострадавшие были направлены в Дивеевскую ЦРБ.

Напомним, страшное ДТП случилось в Спасском районе Нижегородской области с участием пьяного водителя. 43-летняя женщина насмерть сбила 14-летнего мальчика.

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