Мужчина утонул на озере Сортировочном в Нижнем Новгороде 6 августа. Фото: Мария СОРОКИНА

Мужчина утонул на озере Сортировочном в Нижнем Новгороде 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Трагедия произошла вечером около дома №14 по улице Архангельской в Канавинском районе. В 18.50 очевидцы сообщили в диспетчерскую службу МЧС о происшествии на воде.

Завтра водолазная группа начнет поиски тела мужчины.

– Будьте аккуратны во время отдыха у водоемов! Не рискуйте, – напоминают представители регионального управления МЧС.

Напомним, с начала купального сезона по 1 августа утонули 39 нижегородцев. Среди утонувших было пятеро детей. 16 человек удалось спасти. Всего в регионе произошло 44 происшествия на воде.