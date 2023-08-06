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НовостиПроисшествия6 августа 2023 16:48

Мужчина утонул на озере Сортировочном в Нижнем Новгороде 6 августа

Водолазы начнут поиски утонувшего нижегородца 7 августа
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Мужчина утонул на озере Сортировочном в Нижнем Новгороде 6 августа.

Мужчина утонул на озере Сортировочном в Нижнем Новгороде 6 августа.

Фото: Мария СОРОКИНА

Мужчина утонул на озере Сортировочном в Нижнем Новгороде 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Трагедия произошла вечером около дома №14 по улице Архангельской в Канавинском районе. В 18.50 очевидцы сообщили в диспетчерскую службу МЧС о происшествии на воде.

Завтра водолазная группа начнет поиски тела мужчины.

– Будьте аккуратны во время отдыха у водоемов! Не рискуйте, – напоминают представители регионального управления МЧС.

Напомним, с начала купального сезона по 1 августа утонули 39 нижегородцев. Среди утонувших было пятеро детей. 16 человек удалось спасти. Всего в регионе произошло 44 происшествия на воде.