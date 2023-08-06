Нижегородский центр подготовки бойцов «Сталь» планируют открыть в августе. Фото: телеграм-канал Андрея Гнеушева

Нижегородский учебный центр подготовки бойцов «Сталь» планируют открыть в августе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

По его словам, тренировочный центр строится даже по выходным. Стройку спешат завершить, чтобы уже в конце августа принять первый набор контрактников.

Напомним, в учебном центре «Сталь» будут подготавливать бойцов к выполнению наиболее амбициозных боевых задач.

Несколько дней назад мы сообщали о том, что строится лагерь центра, а также разрабатываются программы подготовки бойцов. Тогда же шел подбор инструкторов, и формировалась система отбора бойцов.

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