Строительство Сталин-Центра полным ходом идет на Бору. Фото: пресс-служба НРО КПРФ

На Бору полным ходом идет строительство музея истории достижений СССР и Сталинского периода Советской истории. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского регионального отделения КПРФ.

– Нужно возрождать героические примеры побед и достижений Советской цивилизации, – отмечает первый секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров.

На данный момент подготовлен фундамент будущего Сталин-Центра. На строительной площадке ведется монтаж арматуры.

Напомним, в новом музее расположатся экспозиции, посвященные разным периодам жизни Иосифа Сталина. Появление Сталин-центра в Нижегородской области не только поможет в патриотическом воспитании молодежи, но и станет импульсом для открытия подобных музеев во всех регионах страны.