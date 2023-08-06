Водителя, сбившую подростков, задержали в Нижегородской области.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
В Нижегородской области задержали водителя, подозреваемую в ДТП, в котором погиб 14-летний подросток. Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.
Напомним, в Спасском районе Нижегородской области случилось ДТП с участием пьяного водителя. 43-летняя женщина насмерть сбила 14-летнего мальчика.
По версии следствия, вечером 5 августа на автодороге от деревни Новая до села Спасское водитель «Ниссана» наехала на подростков, стоящих на обочине. В результате столкновения 14-летний подросток скончался на месте от полученных травм. 16-летнюю девушку осмотрели на месте, медицинская помощь ей не понадобилась.
Водителя задержали как подозреваемую. Было установлено, что в момент ДТП она была пьяна.
На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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