Очевидцы достали тело мужчины из озера Чинарик в Нижегородской области. Фото: Влад Комяков

Тело погибшего мужчины достали нижегородцы из озера Чинарик в поселке Мулино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– Сегодня в 13.20 поступило сообщение о происшествии на воде по адресу: Володарский район, поселок Мулино, озеро Чинарик, – отмечают в ведомстве.

Тело 65-летнего мужчины из воды, в месте не оборудованном для купания, достали очевидцы. После его передали сотрудникам полиции.

На данный момент, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, тело погибшего мужчины достали спасатели из реки Оки в Нижегородской области 6 августа. Личность мужчины пока неизвестна.

Ранее мы сообщали, что с начала купального сезона в 2023 году утонули 39 нижегородцев. Среди утонувших было пятеро детей. 16 человек удалось спасти. Всего в регионе произошло 44 происшествия на воде.