В озере завелись церкарии: У жителей Дивеева появилась сыпь после купания в водоеме

Церкарии паразитируют на водоплавающих птицах и концентрируются у берегов водоема. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителе Дивеева пожаловались на сыпь, которой покрылись после купания в местном озере. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

Как считают сами отдыхающие на озере, сыпь могла появиться из-за поражения кожи церкариями – личинками гельминтов-церкарий. Они паразитируют на водоплавающих птицах и концентрируются у берегов водоема.

Напомним, в прошлом году нижегородцы жаловались на укусы церкарий в озере Земснаряд Нижнего Новгорода.

Ранее мы сообщали, что восемь озер в Нижнем Новгороде признаны непригодными для купания. В частности, превышения по микробиологическим показателям обнаружены на Мещерском озере и на обоих пляжах озера Сортировочное, на озере Больничное у больницы №39, на озере Лунское, Пестичное и на пляже озера Светлоярское со стороны улицы Мокроусова. Также купаться не стоит в озере 777-летия города и озере, известном в народе под названием «Земснаряд».