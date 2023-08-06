Шеф-повар Константин Ивлев рассказал о работе нижегородских поваров. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Ежегодный гастрономический фестиваль «Да, Шеф!» (0+) проходит в нижегородском парке «Швейцария». Шеф-повар Константин Ивлев рассказал «Открытому Нижнему» о работе нижегородских поваров.

По словам шеф-повара, нижегородским поварам свойственна особенность бесстрашно идти и изучать все новое и интересное. Они постоянно работают в поисках новых вкусов, а кроме того, всегда используют уникальные продукты и свою нижегородскую душу.

– Стало уже доброй традицией, что в августе мы собираемся в Нижнем Новгороде. А ещё доброй традицией стало, что мы каждый раз устанавливаем новый рекорд. Чтобы Нижний Новгород гремел по всей России и все знали, что это кузница рекордов, – добавил Константин Ивлев.

Напомним, одним из самых ярких событий фестиваля станет кулинарный рекорд по приготовлению освежающего летнего лимонада с занесением в Книгу рекордов России.

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