Вячеслав Горев проведет личный прием нижегородцев 17 августа. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Зампредседателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев проведет личный прием граждан. Встреча с населением запланирована на 13.00 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Вячеслав Горев поможет гражданам в вопросах, которые входят в его должностные компетенции. Это такие направления, как госполитика в сфере лесных отношений, охрана окружающей среды, ЖКХ, состояние и эксплуатация техники на территории региона, жилищный надзор, лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами, а также государственное регулирование цен.

Прием одного гражданина будет проходить 15-20 минут. Обратиться с вопросами к Вячеславу Гореву могут, как жители региона, так и иностранные граждане, которые законно находятся в Нижегородской области.

Записаться на прием можно через приемную граждан по телефонам: (831) 439 04 98, 430 96 39. За пять рабочих дней до проведения встречи запись будет прекращена.

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