Погиб 14-летний мальчик: Пьяная женщина сбила пешеходов в Нижегородской области

43-летняя женщина насмерть сбила 14-летнего мальчика. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшное ДТП случилось в Спасском районе Нижегородской области с участием пьяного водителя. 43-летняя женщина насмерть сбила 14-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла 5 августа в 23.11 на 2 километре подъезда к деревне Новая в Спасском районе. 43-летняя женщина управляла белым «Ниссан Кашкай» в состоянии опьянения. Она ехала по встречке от деревни Новая в направлении села Бронский Ватрас.

Водитель превысила скорость, двигаясь в темное время по неосвещенной дороге. Из-за этого женщина врезалась в людей, стоящих на встречной стороне обочины.

В результате столкновения 14-летний мальчик скончался на месте. 16-летняя девушка получила травмы.

Ранее мы сообщали о том, что 4 августа пьяный сотрудник полиции Пильнинского района сбил 14-летнего подростка, который ехал на мопеде в селе Лопатино.

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