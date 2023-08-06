Число ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Нижегородской области. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Число ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Нижегородской области на 1,4 процента. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

За январь - июль 2023 года пьяные воители стали участниками 225 ДТП в регионе. Это на 1,4 процента меньше, по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

– Благодаря звонкам нижегородцев на номер 112 только в июле было задержано 73 пьяных водителя, а с начала года - 456 пьяных водителей, причем 94 из них повторно попались за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, – отмечают представители УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее мы сообщали о том, что пьяный сотрудник полиции Пильнинского района сбил 14-летнего подростка, который ехал на мопеде в селе Лопатино.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен