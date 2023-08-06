Спасатели нашли тело неизвестного мужчины в реке Оке в Нижегородской области

Спасатели достали тело неизвестного мужчины из Оки в Нижегородской области. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Тело погибшего мужчины достали спасатели из реки Оки в Нижегородской области 6 августа. Личность мужчины пока неизвестна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

– Сегодня в 05.09 поступило сообщение о происшествии на воде по адресу: город Дзержинск, Дзержинский затон, река Ока, – отмечают в ведомстве.

Спасатели извлекли тело мужчины в месте, которое не оборудовано для купания. Обстоятельства произошедшего будут устанавливать полицейские.

– Уважаемые граждане, будьте благоразумны! Цена опрометчивости слишком высока! Помните, ваша безопасность – ваша ответственность, – добавляют представители ГУ МЧС по Нижегородской области.

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