Инспектор ГИБДД устроил массовое ДТП в Выксе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижегородский инспектор ГИБДД устроил массовое ДТП с тремя автомобилями в Выксе. Об этом рассказали в сюжете программы «Кстати».

Как отмечается, виновником ДТП стал сотрудник ГИБДД, который на большой скорости врезался сначала в Лексус, а позже в другую легковушку. В результате водителя Лексуса и легковушки госпитализировали. Женщина, которая находилась за рулем легкового автомобиля поделилась, что у нее перелом двух ребер, повреждено легкое и почка.

- Если бы не подушки безопасности, меня бы уже не было в живых, - добавила она в сюжете «Кстати».

Сотрудника ГИБДД, который устроил ДТП, сразу узнали. Он принимал экзамен у многих жителей. Кроме того, в салоне обнаружили жезл регулировщика и фуражку.

Участники аварии считают, что мужчина может уйти от ответственности за происшествие. Кроме того, после ДТП сотрудник правоохранительных органов не проходил медосвидетельствование. Однако пострадавшая нижегородка отмечает, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Она до сих пор находится в больнице, а виновника аварии выписали из медучрждения через пару дней.

В пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что проводят служебную проверку. У сотрудника ГИБДД была взята кровь, но анализы еще не готовы, несмотря на то, что прошло уже четыре дня.