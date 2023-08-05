Мэр города Юрий Шалабаев и шеф-повар Константин Ивлев открыли фестиваль «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Глава города Юрий Шалабаев и шеф-повар Константин Ивлев открыли гастрофестиваль «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, фестиваль проводят в парке «Швейцария» уже в третий раз. Недавно стала известна программа гастрофестиваля, гостей ждут мастер-классы и дегустации разных блюд.

Кроме того, мэр города подчеркнул, что Нижний Новгород стал одним из туристических центров России, в частности, из-за различных интересных мероприятий. В прошлом году фестиваль «Да, шеф!» посетило 120 тысяч человек.

- Стало уже доброй традицией, что в августе мы собираемся в Нижнем Новгороде. А ещё доброй традицией стало, что мы каждый раз устанавливаем новый рекорд. Чтобы Нижний Новгород гремел по всей России, и все знали, что это кузница рекордов! И я уже не в первый раз признаюсь в любви к Нижнему Новгороду, который покорил меня своей историей. Вы сами видите, как за последние годы к вам увеличился интерес, - отметил Константин Ивлев.

В течение сегодняшнего дня проводили кулинарные битвы от профессионалов и любителей. В завершение выходных дней в парке выступят группа «Винтаж» и певица Линда.