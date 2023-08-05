5-летний мальчик выпал из балкона многоэтажки и погиб в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

5-летний ребенок выпал с балкона многоэтажного дома и погиб в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Как отмечается, трагедия произошла на улице Даргомыжского утром 5 августа. Как установили следователи СК, во время произошедшего мать мальчика вышла в магазин, оставив с ним 13-летнего старшего брата. Мальчик забрался на вещи на балконе до уровня окна и выпал с балкона.

- Семья, в которой воспитывается ребенок, на профилактических учетах не состоит, - добавили в ведомстве.

После осмотра места трагедии, следователи установили, что окно не было оборудовано специальными фиксаторами и замком. По факту гибели ребенка завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящий момент Следственный комитет продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Следователи СК обращают внимание всех нижегородцев, что для предотвращения подобных ситуаций необходимо отодвинуть от окон всю мебель, чтобы ребенок не мог самостоятельно залезть на подоконник. Также необходимо поставить специальные оконные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть створку больше, чем на несколько сантиметров. Нельзя рассчитывать на москитные сетки, так как они не предназначены для защиты от падения, а также нельзя оставлять детей одних.