Человек упал с Мызинского моста в Нижнем Новгороде 4 августа Фото: Яндекс.Карты

Человек упал с Мызинского моста в Нижнем Новгороде вечером 4 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как отмечается, информация о падении человека с моста поступила в 17:00 4 августа. Экстренные службы незамедлительно выехали на место происшествия и стали проводить поисково-спасательные мероприятия.

Информация, о том мужчина это был или женщина, не уточняется. Обстоятельства произошедшего неизвестны.

Напомним, недавно стало известно, что девушка едва не упала с Мызинского моста в Нижнем Новгороде. К счастью, все обошлось.