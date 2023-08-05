Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 августа 2023 14:28

Человек упал с Мызинского моста в Нижнем Новгороде 4 августа

Экстренные службы ведут поисковые мероприятия
Елизавета КОПЫЛОВА
Человек упал с Мызинского моста в Нижнем Новгороде 4 августа

Человек упал с Мызинского моста в Нижнем Новгороде 4 августа

Фото: Яндекс.Карты

Человек упал с Мызинского моста в Нижнем Новгороде вечером 4 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как отмечается, информация о падении человека с моста поступила в 17:00 4 августа. Экстренные службы незамедлительно выехали на место происшествия и стали проводить поисково-спасательные мероприятия.

Информация, о том мужчина это был или женщина, не уточняется. Обстоятельства произошедшего неизвестны.

Напомним, недавно стало известно, что девушка едва не упала с Мызинского моста в Нижнем Новгороде. К счастью, все обошлось.