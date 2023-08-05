Большая пробка образовалась в центре Нижнего Новгорода из-за перекрытия моста Фото: Яндекс.Карты

Большая пробка образовалась в центре Нижнего Новгорода 5 августа из-за перекрытия Канавинского моста. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Карты».

Речь идет, о территории на метромосту и прилегающим рядом улицам. Это связано с тем, что движение транспорта по 12 улицам и Канавинскому мосту временно остановят в Нижнем Новгороде 5 августа в связи с проведением спортивного фестиваля.

Отметим, что изменения касаются набережной Гребного канала, Нижневолжской набережной, Казанскому съезду, улицы Советской, Самаркандской и некоторых других.

Некоторые улицы уже открыли для проезда, однако на некоторых ограничения будут длиться до 19:00.